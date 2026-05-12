12 мая 2026, 19:39

Россияне за день 50 раз атаковали Днепропетровщину, среди раненых - пять гражданских

Фото: Днепропетровская ОВА
Российские оккупанты на Днепропетровщине 12 мая более полусотни раз били по мирным городам и селам, используя тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Славянской громаде Синельниковского района разбита машина. Пострадал один человек.

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины. Возник пожар. Повреждены частное предприятие, лицей, магазин, жилые дома, хозяйственное сооружение, более десятка автомобилей. Ранены 61-летняя женщина и мужчины 81 и 55 лет. Все на амбулаторном лечении.

В Криничанской общине Каменского района изуродованы АЗС и авто. Пострадал 24-летний мужчина, лечиться дома.

В Зеленодольском обществе Криворожского района повреждена инфраструктура.

Напомним, что российские беспилотники 12 мая атаковали гражданскую инфраструктуру Шосткинского района.

