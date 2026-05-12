12 мая 2026, 18:59

Суд вынес суровый приговор российскому агенту, который хотел взорвать газопровод в Харьковской области

Фото: Офис Генерального прокурора
Прокуроры доказали в суде вину 54-летнего харьковчанина, работавшего на российские спецслужбы, передавал информацию о военных ВСУ и готовил теракт на объекте газовой инфраструктуры.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает RegioNews .

Суд назначил мужчине 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Осенью 2025 года мужчина через Telegram вышел на связь с представителем ГУ ГШ ВС РФ, находившимся во временно оккупированном Донецке. По его заданию осужденный собирал разведданные о расположении украинских военных и блокпостов в Харьковском районе, а также согласился помочь в подрыве узлового участка магистрального газопровода.

Кроме того, он контактировал еще с одним российским куратором – сотрудником совместной группы МВД, ФСБ, ГУ ГШ ВС РФ.

Для подготовки теракта мужчина обустроил тайник в сарае родителей, где по инструкциям куратора изготовил самодельное взрывное устройство и спрятал его на чердаке.

Реализовать замысел не удалось – во время обыска правоохранители изъяли взрывчатку и телефон с поличным сотрудничества с представителями государства-агрессора. Мужчину задержали в начале октября 2025 года.

В суде обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и содействовал следствию.

Напомним, что по материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил еще один агент РФ, совершивший поджог на Укрзализныце.

