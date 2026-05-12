Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает RegioNews .

В результате удара по Глуховской общине пострадали три гражданских — две пожилые женщины и мужчина.

У двух человек диагностировали ранения средней тяжести.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия российской атаки уточняются.

