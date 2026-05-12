Жители Винницы остались без воды

В Виннице произошел инцидент с водопроводной станцией. Из-за этого город остался без воды

Об этом сообщает "Винницаоблводоканал", передает RegioNews.

Отмечается, что главная водопроводная станция в Виннице остановилась. Это произошло из-за перебоев с электропитанием. В результате жители города остались практически без воды.

"Город сейчас будет без воды или с сильно пониженным давлением. Уже работаем над восстановлением э/э", - говорят в водоканале.

Напомним, ранее из-за вражеских атак были обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях.