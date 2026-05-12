Запорожский район оказался под массированным ударом российской авиации и беспилотников. 12 мая враг наносил прицельные удары по жилому сектору

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

"Разрушены дома, есть раненые — враг атакует Запорожский район", — сообщил Федоров.

По его словам, россияне ударили управляемой авиабомбой по селу Счастливое, в результате чего ранения получила 75-летняя женщина, также разрушены и повреждены дома.

В поселке Кушугум российский беспилотник попал по двору, в результате чего получил ранения 77-летний мужчина, повреждено жилье.

Напомним, что российские беспилотники 12 мая атаковали гражданскую инфраструктуру Шосткинского района.