12 мая 2026, 19:20

КАБы и дроны по жилым домам: на Запорожье в результате атак ранены двое людей

Фото иллюстративный/Иван Федоров
Запорожский район оказался под массированным ударом российской авиации и беспилотников. 12 мая враг наносил прицельные удары по жилому сектору

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

"Разрушены дома, есть раненые — враг атакует Запорожский район", — сообщил Федоров.

По его словам, россияне ударили управляемой авиабомбой по селу Счастливое, в результате чего ранения получила 75-летняя женщина, также разрушены и повреждены дома.

В поселке Кушугум российский беспилотник попал по двору, в результате чего получил ранения 77-летний мужчина, повреждено жилье.

Напомним, что российские беспилотники 12 мая атаковали гражданскую инфраструктуру Шосткинского района.

