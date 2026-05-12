Пограничники показали, как оккупанты пытаются прятаться в "зеленке"

Фото: Госпогранслужба

Украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. На этот раз пограничники показали, как россияне пытаются скрываться от украинских дронов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу пилотов пограничного подразделения "Феникс". Россиянин пытался укрыться от украинского дрона "зеленкой" (кустарниками и деревьями). Однако оккупанту это не помогло.

"Наши пилоты обнаруживают и уничтожают пехоту противника, скрытые пушки и позиции, а также наносят удары по мотоциклистам врага, которые снова выползали из своих тайников", - говорят пограничники.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму вражескую технику на миллионы долларов. Операцию провели в конце марта.