Российский "шахед" ударил по зданию прокуратуры в Чернигове – первые детали

Во вторник, 5 мая, оккупанты ударили по зданию Черниговской окружной прокуратуры

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Дейнека, передает RegioNews.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

По данным начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского, к счастью, обошлось без жертв. Три человека обратились с акубаротравмами. Им оказывается вся необходимая помощь.

В результате атаки повреждены административное здание и легковые автомобили.

Правоохранители документируют последствия обстрелов и собирают доказательства военного преступления.

Напомним, в ночь на 5 мая РФ атаковала Украину 11 баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 164 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 10 локациях.