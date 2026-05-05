На Львовщине легковушка влетела под фуру: автомобиль сильно поврежден
ДТП произошло 4 мая около 19:15 на объездной дороге в городе Золочев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На дороге столкнулись грузовой автомобиль MAN TGX 18480 и автомобиль. Hyundai Tucson. Легковушка влетела под полуприцеп – переднюю часть автомобиля сильно смяло.
В результате ДТП 31-летний водитель легковушки получил травмы, его госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 4 мая в Ровенской области Mercedes вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали четыре человека, одну из пассажирок деблокировали из покореженного авто спасатели.
