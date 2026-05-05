ДТП произошло 4 мая около 19:15 на объездной дороге в городе Золочев

На дороге столкнулись грузовой автомобиль MAN TGX 18480 и автомобиль. Hyundai Tucson. Легковушка влетела под полуприцеп – переднюю часть автомобиля сильно смяло.

В результате ДТП 31-летний водитель легковушки получил травмы, его госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

