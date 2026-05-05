В суд направили обвинительный акт в отношении жителя Тернополя, обвиняемого в тяжких преступлениях против детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что 60-летний обвиняемый познакомился с 14-летним подростком через Instagram и, войдя в доверие, пригласил его в квартиру своей матери. Во время одной из таких встреч мужчина изнасиловал парня. О преступлении узнала мать подростка, которая нашла подозрительную переписку в телефоне сына и обратилась в полицию.

Кроме этого, мужчина контактировал через Telegram с другими несовершеннолетними из разных городов, которые за деньги присылали ему порнографический контент. Во время обыска у злоумышленника изъяли ноутбук, на котором обнаружили более 80 файлов детской порнографии.

Напомним, фигуранту сообщили о подозрении в апреле этого года. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 12 лет заключения.