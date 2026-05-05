Операция "Мидас": Умеров не придет на заседание ВСК – что известно

Фото: соцсети

Секретарь СНБО Рустем Умеров не сможет принять участие в заседании парламентской временной следственной комиссии, поскольку находится в заграничной командировке вместе с президентом Украины

Об этом сообщила пресс-служба СНБО в комментарии для "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что о невозможности участия секретаря СНБО было заблаговременно уведомлено ВСК через официальные каналы коммуникации.

"Секретарь СНБО не сможет принять участие в заседании ВСК – о чем временная следственная комиссия уведомлена официальными каналами коммуникации – поскольку находится в заграничной командировке вместе с президентом Украины", – говорится в сообщении.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что парламентская ВСК в рамках расследования операции НАБУ и САП "Мидас" вызвала ряд должностных лиц и руководителей госучреждений на заседание 5 мая. Среди них – представители правительства, правоохранительных органов, Нацбанка и госбанков, а также руководители антикоррупционных органов и Министерства обороны.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" обнародовала первую часть так называемых "пленок Миндича" - расшифровок разговоров, задокументированных НАБУ и САП в рамках антикоррупционной операции "Мидас".

Один из эпизод касается встречи подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым. В разговоре обсуждается задержка с приемом военной продукции, в том числе бронежилеты, которые, по словам Миндича, долгое время оставались на складах.