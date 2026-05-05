10:50  05 мая
В Тернополе будут судить 60-летнего мужчину за изнасилование 14-летнего парня
08:23  05 мая
$15 тысяч за фейковое "лечение": на Полтавщине экс-правохранитель обманул военного
10:24  05 мая
В Киеве мужчина пугал работницу ТРЦ взрывчаткой: его задержали
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
05 мая 2026, 07:46

Игра в "ультиматумы прекращения огня" продолжается

05 мая 2026, 07:46
Читайте також українською мовою
В конце концов, Украина предложила режим тишины (я так понимаю – это прекращение огня) с 00:00 в ночь с 5-го на 6-е мая. Да, чтобы враги уже не выкрутились. В дальнейшем – зеркальные действия (чтобы это не значило)
В конце концов, Украина предложила режим тишины (я так понимаю – это прекращение огня) с 00:00 в ночь с 5-го на 6-е мая. Да, чтобы враги уже не выкрутились. В дальнейшем – зеркальные действия (чтобы это не значило)
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В принципе – правильный подход.

Так хоть с 6-го по 9-е может немного этих взбалмошных рашистов попустить…

Нет… вряд ли.

Как же они целых четыре дня не будут убивать украинцев?!

Но увидим… потому что на 9 мая никто им гарантий не дал. Даже Трамп…

Приходится все же просить украинцев помочь сохранить лицо российскому руководителю и его режиму!

Зачем? Чтобы он получил максимальные возможности прямо с 10 мая и дальше убивать украинцев?

Ничего из этой очередной попытки подтолкнуть врага мыслить рационально, к сожалению, не получится!

Украинские дроны в небе Москвы, над парадом (каков вообще может быть сейчас парад "победы"?!) – более действенная опция для приближения мира!

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война фронт прекращение огня режим тишины
 
Подписывайтесь на RegioNews
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
До границы за 5000 долларов: в Одесской области задержали организаторов трансфера
05 мая 2026, 11:19
В Тернополе будут судить 60-летнего мужчину за изнасилование 14-летнего парня
05 мая 2026, 10:50
Операция "Мидас": Умеров не придет на заседание ВСК – что известно
05 мая 2026, 10:47
"Малая авиация" над Кремлем: украинские БПЛА стали главной интригой 9 мая
05 мая 2026, 10:38
СМИ: Трамп не спешит завершать войну в Украине – в чем причина
05 мая 2026, 10:27
В Киеве мужчина пугал работницу ТРЦ взрывчаткой: его задержали
05 мая 2026, 10:24
Враг ударил по Сумам КАБом: повреждены склады и многоэтажка
05 мая 2026, 10:11
Похищение человека и стрельба: троих бойцов "Волков Да Винчи" арестовали на 60 суток
05 мая 2026, 09:56
Ночная атака: РФ запустила по Украине 11 "Искандеров" и более 160 беспилотников
05 мая 2026, 09:53
В Ровенской области Mercedes вылетел в кювет: четверо пострадавших, спасатели деблокировали женщину
05 мая 2026, 09:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »