Игра в "ультиматумы прекращения огня" продолжается

В конце концов, Украина предложила режим тишины (я так понимаю – это прекращение огня) с 00:00 в ночь с 5-го на 6-е мая. Да, чтобы враги уже не выкрутились. В дальнейшем – зеркальные действия (чтобы это не значило)

В конце концов, Украина предложила режим тишины (я так понимаю – это прекращение огня) с 00:00 в ночь с 5-го на 6-е мая. Да, чтобы враги уже не выкрутились. В дальнейшем – зеркальные действия (чтобы это не значило)

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В принципе – правильный подход. Так хоть с 6-го по 9-е может немного этих взбалмошных рашистов попустить… Нет… вряд ли. Как же они целых четыре дня не будут убивать украинцев?! Но увидим… потому что на 9 мая никто им гарантий не дал. Даже Трамп… Приходится все же просить украинцев помочь сохранить лицо российскому руководителю и его режиму! Зачем? Чтобы он получил максимальные возможности прямо с 10 мая и дальше убивать украинцев? Ничего из этой очередной попытки подтолкнуть врага мыслить рационально, к сожалению, не получится! Украинские дроны в небе Москвы, над парадом (каков вообще может быть сейчас парад "победы"?!) – более действенная опция для приближения мира!

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.