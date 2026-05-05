Войны на истощение: главная опасность – не на фронте, а в тылу

Самая большая опасность длительных войн (часто их также называют "войны на истощение") не на фронте, а в тылу

К примеру, Немецкая империя времен I Мировой не потеряла ни одного сантиметра собственной территории на протяжении 4-х лет ужасной бойни, но проиграла войну из-за революционного взрыва изнутри. Который превратил кайзерскую империю в Веймарскую республику.

С Российской, Османской и Австро-Венгерской империями случилось то же, хотя на протяжении войны они – в отличие от Немецкой империи – теряли и отвоевывали собственные территории. Французская и Британская империи были в шаге от катастрофы…

II Мировая, наоборот: из-за своей динамичности завершилась победами на фронте, а не революциями в тылу. И революционные перемены уже проходили под наблюдением хорошо организованных оккупационных войск, а не неуправляемых революционных отрядов.

В последнее время мы радуемся ощутимому изменению настроений в российском обществе. Экзильно-оппозиционная Meduza даже обнародовала программную статью ""В стране изменился состав воздуха" Россияне, кажется, еще никогда не были так сильно недовольны властью."" И правильно радуемся. Имеем все основания злорадствовать.

Но всегда перспективнее смотреть (диагностировать и лечить) болезни собственного общества, чем злорадствовать проблемам врага. А украинское общество не менее больно российским. На самом деле, даже больше.

Демографическая катастрофа: за 35 лет независимости мы потеряли в процентном отношении (минимум 40%) больше людей, чем любая другая страна в мире.

Несмотря на войну, невероятный героизм украинских людей и западную помощь мы так и не создали эффективное государство: оно до сих пор работает, прежде всего, как инкассаторская машина в пользу тех, кто у власти. Но в отличие от россиян большинство украденных в Украине средств инвестируется/тратится за границей. Поэтому и самая дорогая недвижимость на Лазурном побережье принадлежит не российскому, а украинскому олигарху.

Мы теряем союзников. Для Америки Трампа Украина превратилась в чемодан без ручки, который он рад отдать хоть Брюсселю, хоть Москве. С Китаем мы так и не превратились в союзников, хотя он давно стал нашим основным торговым партнером. Даже с ЕС, последним геополитическим партнером Украины, все не так-то просто. Из наших непосредственных соседей действительно добрососедские отношения остались только с Румынией.

Ну и "сытая война", как я ее называю, похоже, подходит к концу. Кредит в €90 млрд. от ЕС – вероятно, последнее большое вливание в украинскую экономику извне. Если мы успеем его полностью получить конечно. Пророчества Питера Зейгана из его бесселлера "Конец света – это только начало" начинают сбываться прямо на глазах. И Ормузский кризис – это только начало.

Европа могла процветать в глобальном мире под зонтиком безопасности США и благодаря дешевой рабсиле, ресурсам и энергоносителям. Конец глобального мира, который происходит на наших глазах, будет подталкивать старуху (и прежде всего Германию) к новому браку из расчета с Россией, у которой есть почти все (кроме технологий), чего Европе не хватает для счастья, то есть неторопливой и безбедной жизни состоятельной пенсионерки.

А как только в Украину завершится приток западной помощи, у нас будет шанс почувствовать, как воевала "армия без государства", которую мы так глорифицируем последние 10+ лет. И "европейский талибан" (или если угодно "европейские хуситы", оказавшиеся наиболее исправными дронариями Ближнего Востока) перестанет быть оскорбительной метафорой. Потому что украинская государственная машина будет ехать только до тех пор, пока в нее заливают европейское финансовое топливо. К сожалению. Не верите – представьте, что произойдет с войском, а особенно "силовиками", если им вдруг прекратят платить зарплату…

Но даже несмотря на беспрецедентную Западную помощь в годы большой войны, Украина остается страной контрастов. Новитни "нуворіші", сказочно разбогатевшие на войне, и беженцы, которым негде жить. Военкомы и руководители (главы) ВЛК, скупающие элитную недвижимость в Испании и держащие миллионы долларов в кэше, и обычные солдаты с зарплатой 20-30 тыс. грн., которые вынуждены собирать из мира по нитке буквально на все. Генералы, которые ВЛК без проблем списывают с военной службы по состоянию здоровья на безбедную пенсию или дипломатическую службу, и солдаты-инвалиды, чудом выжившие в шансах, но не могут демобилизоваться…

Украинское общество намного больше напоминает пороховую бочку, чем сплоченную нацию образца весны 2022 года. И детонатором, который приведет к взрыву этой гремучей смеси, может стать произвол ТЦК.

Когда-то во времена "малой войны" я шутил, что единственное, что объединяет нас и "сепаров" – это нелюбовь (мягко говоря) к ОБСЕ. Высокомерные, в бронированных авто, со сказочными зарплатами, которые платили неизвестно за что, они мешали и нам и сепарам воевать за свою правду. А накануне великой войны мгновенно испарились, как роса на солнце. Так вот, сейчас фронт и тыл объединяет, скажу очень деликатно, нелюбовь к ТЦК.

Фронтовые ненавидят военкомов по двум причинам:

1) те, кто еще хочет воевать, – за весь хлам, который ТЦК гребут на улицах и запихивают в войско (наркоманов, алкашей, больных, сумасшедших, эпилептиков и т.п.);

2) те, кто воевать не хочет, – за то, что их (часто совершенно произвольно и с максимальным унижением) отправили воевать.

А в тылу их ненавидят как угрозу, которая может покалечить или отправить умирать с гораздо большей вероятностью, чем вражеская ракета или "Шахед".

И вот этот "запал" рано или поздно разразится. К сожалению, скорее раньше, чем позже. И дай Бог, чтобы к тому времени в России началась смута (плохой вариант, потому что исторически русские "смуты" всегда приводили к украинской руине) или завершилась война.