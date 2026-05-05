Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Организатором схемы оказался житель Одессы, искавший клиентов через Telegram-канал. К работе он привлек двух подельников – родных братьев из Подольского района. Свои услуги дельцы оценили в 5000 долларов США, которые клиенты должны были перечислить на криптокошелек.

По указанию организатора сообщники встретили "клиента" в Одессе и автомобилем доставили его в приграничье. В пути они провели подробный инструктаж: разъяснили маршрут и правила поведения во время проверок на блокпостах. Однако реализовать свой план дельцам не удалось – правоохранители задержали их во время переправки пассажира. Организатора побега задержали в Одессе.

Во время обысков у фигурантов изъяли автомобили, мобильные телефоны и деньги. Всем троим сообщили о подозрении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу Украины).

Напомним, СБУ, ГБР и Нацполиция заблокировали восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов схем в разных регионах Украины. Стоимость "услуг" достигала 25 тысяч долларов.