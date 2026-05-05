До границы за 5000 долларов: в Одесской области задержали организаторов трансфера
Оперативники ГПСУ разоблачили группу дельцов, организовавших канал незаконной переправки мужчин через границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Организатором схемы оказался житель Одессы, искавший клиентов через Telegram-канал. К работе он привлек двух подельников – родных братьев из Подольского района. Свои услуги дельцы оценили в 5000 долларов США, которые клиенты должны были перечислить на криптокошелек.
По указанию организатора сообщники встретили "клиента" в Одессе и автомобилем доставили его в приграничье. В пути они провели подробный инструктаж: разъяснили маршрут и правила поведения во время проверок на блокпостах. Однако реализовать свой план дельцам не удалось – правоохранители задержали их во время переправки пассажира. Организатора побега задержали в Одессе.
Во время обысков у фигурантов изъяли автомобили, мобильные телефоны и деньги. Всем троим сообщили о подозрении по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу Украины).
Напомним, СБУ, ГБР и Нацполиция заблокировали восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов схем в разных регионах Украины. Стоимость "услуг" достигала 25 тысяч долларов.