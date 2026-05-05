На Буковине ухилянтам продавали "путевки за границу" за 12 тысяч долларов

Фото: Национальная полиция

На Буковине правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы. Организаторы оценили "поездку" в 12 тысяч долларов

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Трое мужчин в возрасте 35, 37 и 40 лет организовали схему незаконного пересечения границы. Они нашли "клиента", который хотел уехать из Украины. Злоумышленники предложили ему на 12 тысяч долларов помочь проехать в Молдову.

Один из злоумышленников предоставил "клиенту" необходимые средства для преодоления ограждения на границе и провел ему инструктаж. Однако во время сопровождения "клиента" их задержали правоохранители. В настоящее время организаторов поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее житель Киевщины организовал схему выезда военнообязанных мужчин за границу. Злоумышленник давал "клиентам" инструкции и способствовал избеганию контроля на блокпостах.