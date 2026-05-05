На Полтавщине до 37 выросло количество раненых в результате удара РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дькивнича.

По его словам, на данный момент известно о 37 раненых, среди них тяжелые. Медики оказывают необходимую помощь.

Дякивнич уточнил, что в Полтавской области 5 и 6 мая объявлены Днями траура.

Напомним, в ночь на 5 мая российские войска атаковали Полтавскую область ракетами и ударными беспилотниками. Было известно, что погибли четыре человека, более 30 получили ранения.

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, из-за повторного ракетного удара погибли двое спасателей, еще 23 – получили ранения.