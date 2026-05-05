Инцидент произошел в одном из ТРЦ в Днепровском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

К работнице магазина подошел неизвестный мужчина и заявил, что в его рюкзаке лежит взрывное устройство, которое может сдетонировать в любой момент. После этого он ушел, а женщина сразу обратилась в полицию.

Правоохранители разыскали фигуранта – 31-летнего местного жителя. В ходе проверки в рюкзаке взрывчатки не обнаружили.

Мужчину задержали, ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

Теперь "шутнику" грозит до шести лет лишения свободы.

