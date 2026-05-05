В Черкассах коммунальное имущество продают без аукционов и дешевле рынка

В Черкассах коммунальное имущество могли продавать по заниженным ценам без открытых аукционов. Речь идет о схеме, по которой объекты сначала передают в аренду, а впоследствии арендаторы выкупают их через так называемые "улучшения"

Об этом сообщил журналист "18000" Артур Чемирис, передает RegioNews.

По его данным, в результате таких операций городской бюджет может терять миллионы гривен, а среди покупателей фигурируют лица, относящиеся к местным чиновникам.

Как пояснил народный депутат Алексей Мовчан, схема предполагает аренду коммунального имущества с последующим вложением в него не менее 25% стоимости. После этого арендатор получает право выкупа без аукциона.

Одним из примеров является здание по улице Грушевского, 63. Раньше там работало коммунальное предприятие, а впоследствии помещение передали в аренду компании "Ония". В 2018 году ее возглавлял Василий Монастырецкий – водитель секретаря горсовета Юрия Тренкина.

Арендная плата за 400 квадратных метров в центре города составляла около 9 тысяч гривен в месяц, что значительно ниже рыночных показателей.

Позже компания сменила владельца – им стал Илья Баранник. После проведения "улучшений" объект выкупили. Среди совладельцев также фигурируют Александр Сингаевский, которого связывают с мэром Анатолием Бондаренко и Константином Слабенко.

По оценкам, стоимость объекта вместе с землей составила около 3,7 млн грн (примерно $100 тысяч), что значительно ниже рыночных цен. Для сравнения, аналогичная недвижимость в этом районе может стоить от $1000 за квадратный метр.

По подсчетам, из-за такого соглашения община могла недополучить более 10 млн грн. Журналисты отмечают, что подобные случаи в городе не единичны, а среди покупателей часто фигурируют лица, связанные с местными властями.

