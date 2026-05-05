$15 тысяч за фейковое "лечение": на Полтавщине экс-правохранитель обманул военного

На Полтавщине завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Кременчуга и его сообщницы. Они обманули военнослужащего более 600 тысяч гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, фигуранты воспользовались состоянием военного, которое из-за проблем со здоровьем планировало пройти лечение и получить статус ограниченно пригодного к службе.

Злоумышленники убедили его, что имеют "связи" среди медиков и могут помочь с оформлением необходимых документов. Бывший правоохранитель оценил свои "услуги" в 20 тысяч долларов США и получил аванс – почти 12 тысяч долларов. Позже его подельница пообещала организовать госпитализацию и оформление документов, за что получила еще около 3 тысяч долларов.

На самом деле, как установили следователи, никаких договоренностей с медицинскими учреждениями у подозреваемых не было. Женщина назначала встречи возле больницы, однако постоянно их переносила, придумывая разные причины, и уверяла, что процесс лечения уже продолжается. Впоследствии она перестала выходить на связь, а ее подельник отказался возвращать деньги.

Оба обвиняются в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.