10:50  05 мая
В Тернополе будут судить 60-летнего мужчину за изнасилование 14-летнего парня
08:23  05 мая
$15 тысяч за фейковое "лечение": на Полтавщине экс-правохранитель обманул военного
10:24  05 мая
В Киеве мужчина пугал работницу ТРЦ взрывчаткой: его задержали
UA | RU
UA | RU
05 мая 2026, 08:23

$15 тысяч за фейковое "лечение": на Полтавщине экс-правохранитель обманул военного

05 мая 2026, 08:23
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Полтавщине завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Кременчуга и его сообщницы. Они обманули военнослужащего более 600 тысяч гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, фигуранты воспользовались состоянием военного, которое из-за проблем со здоровьем планировало пройти лечение и получить статус ограниченно пригодного к службе.

Злоумышленники убедили его, что имеют "связи" среди медиков и могут помочь с оформлением необходимых документов. Бывший правоохранитель оценил свои "услуги" в 20 тысяч долларов США и получил аванс – почти 12 тысяч долларов. Позже его подельница пообещала организовать госпитализацию и оформление документов, за что получила еще около 3 тысяч долларов.

На самом деле, как установили следователи, никаких договоренностей с медицинскими учреждениями у подозреваемых не было. Женщина назначала встречи возле больницы, однако постоянно их переносила, придумывая разные причины, и уверяла, что процесс лечения уже продолжается. Впоследствии она перестала выходить на связь, а ее подельник отказался возвращать деньги.

Оба обвиняются в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в столице женщина по поддельной доверенности получила 9800 евро. Эти деньги были присуждены пропавшим без вести Европейским судом по правам человека военному. 43-летняя женщина заявила, что она гражданская жена его военного.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР мошенники Полтавская область лечение больница мошенничество военный схема
Обещала перевести в другое подразделение: в Киевской области аферистка выманила деньги у военного
04 мая 2026, 18:45
Обещал "отмазать" от мобилизации: в Киеве юрист-мошенник обманул жену военнообязанного
01 мая 2026, 17:15
Во Львове отказали в отставке мужчине, у которого брат-военный "умер естественной смертью"
30 апреля 2026, 17:30
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
На Полтавщине до 37 выросло количество раненых в результате удара РФ
05 мая 2026, 11:26
До границы за 5000 долларов: в Одесской области задержали организаторов трансфера
05 мая 2026, 11:19
В Тернополе будут судить 60-летнего мужчину за изнасилование 14-летнего парня
05 мая 2026, 10:50
Операция "Мидас": Умеров не придет на заседание ВСК – что известно
05 мая 2026, 10:47
"Малая авиация" над Кремлем: украинские БПЛА стали главной интригой 9 мая
05 мая 2026, 10:38
СМИ: Трамп не спешит завершать войну в Украине – в чем причина
05 мая 2026, 10:27
В Киеве мужчина пугал работницу ТРЦ взрывчаткой: его задержали
05 мая 2026, 10:24
Враг ударил по Сумам КАБом: повреждены склады и многоэтажка
05 мая 2026, 10:11
Похищение человека и стрельба: троих бойцов "Волков Да Винчи" арестовали на 60 суток
05 мая 2026, 09:56
Ночная атака: РФ запустила по Украине 11 "Искандеров" и более 160 беспилотников
05 мая 2026, 09:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »