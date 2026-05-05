На Днепропетровщине вандалы практически разбили кладбище
Инцидент произошел в Павлограде в микрорайоне Сосновка. Там неизвестные изуродовали десятки памятников
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В сети появилось видео, где местная жительница показывает масштабы разрушений на кладбище в Павлограде. На кадрах можно увидеть зафиксированы десятки сваленных и разбитых надгробных плит.
Количество свергнутых памятников указывает на то, что это не единичный случай. Скорее всего злоумышленники действовали системно.
Следует отметить, что это нарушение статьи 297 Уголовного кодекса Украины — поругание над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. За такое преступление предусмотрена ответственность - от значительного штрафа до ограничения или даже лишения свободы.
