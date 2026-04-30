30 апреля 2026, 11:29

Миндич подал в суд на нардепа Железняка – просит 200 грн моральной компенсации

Фото: из открытых источников
Подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич, подозреваемый в коррупции в сфере энергетики, подал к нардепу Ярославу Железняку иск о защите чести и достоинства

Об этом сообщил в соцсетях сообщил сам нардеп, передает RegioNews.

"Заканчивая тему с иском Миндича против меня. Хочет 200 грн)", – так Ярослав Железняк прокомментировал судебный иск.

Речь идет об иске по защите чести, достоинства и деловой репутации, который Миндич подал из-за высказывания нардепа в публичном видео на YouTube.

Как следует из текста искового заявления, истец просит суд определить символическую компенсацию морального вреда.

"Истец понимает, что причиненный ему Ответчиком вред не может в полной мере быть возмещен или отменен… В связи с этим Истец считает необходимым определить символический размер компенсации за моральный ущерб в сумме 200 гривен", – говорится в документе.

По словам нардепа, материалы дела уже переданы его адвокатам.

Управляющий партнер Miller Law Firm Маси Найем отметил , что иск касается утверждений о возможной причастности Миндича к отрицаемой деятельности. По его словам, подобные формулировки ранее уже звучали в публичном пространстве – в частности, в медиа и заявлениях представителей государственных органов.

"Я бы назвал этот спор за право говорить то, что Тимур Миндич не хочет признавать. С командой будем защищать Ярослава и уже изучаем исковое заявление, аргументацию и процессуальные документы", – заявил Найем.

Сторона защиты изучает исковое заявление и готовит правовую позицию.

Напомним, в марте стало известно, что бизнесмен Тимур Миндич подал в суд на нардепа Ярослава Железняка.

Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Читайте также: Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

