В медучреждениях находятся девять человек, которые получили ранения во время российских атак на Днепр и район накануне, 30 апреля

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Состояние двух мужчин в возрасте 33 и 65 лет врачи оценивают как тяжелое. Остальные госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

"Еще 11 человек лечатся амбулаторно", – отметил глава ОВА.

Напомним, 30 мая в Днепровском районе в результате обстрела погибла женщина. 18 человек пострадали. Еще один раненый – в Днепре.