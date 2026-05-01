Дизельный поезд "Казатин-Коростень" во время движения задел девушку, которая двигалась вдоль путей. 21-летняя жительница Новогуйвинской громады получила травмы, ее госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия и призывают граждан быть осторожными на объектах железной дороги.

Напомним, днем 24 апреля в Ровенской области поезд наехал на подростка. 16-летний юноша погиб на месте.