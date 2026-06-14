Россияне ударили дронами по Сумщине: погибли люди

Фото: Национальная полиция

В результате обстрела в Сумской области погибли местные жители. Такое ранены

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

За последние сутки под огнем находились 17 общин Сумской области. Россияне применили управляемые авиабомбы, ударные БпЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

В Белопольской общине в результате атаки врага погибла 64-летняя женщина. Также мужчины в возрасте 51 и 66 лет получили ранения. В Середино-Будской общине в результате атаки беспилотника в дом погибла 57-летняя женщина.

В Миропольской общине вражеский дрон попал в велосипед. Пострадал 69-летний мужчина. В Сумской общине в результате удара вражеского дрона травмирован 44-летний мужчина.

Напомним, ранее враг ударил дронами по критической инфраструктуре Запорожья. Погиб мужчина.