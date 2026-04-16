16 апреля 2026, 18:41

НАБУ продолжает "охоту на Ермака" и провела дополнительные обыски в квартирах Миндича

иллюстративное фото: из открытых источников
Журналисты предполагают, что правоохранители хотят доказать пользование одной из квартир Андреем Ермаком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда".

По данным издания, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура недавно проводили повторные обыски в жилом комплексе в Киеве рядом с Мариинским парком, где несколько квартир принадлежат подозреваемому по делу "Мидас" о коррупции в энергетике Тимуру Миндичу.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники, в этот раз во время обыска детективы изъяли личные вещи.

"Отдельного внимания заслуживает нетипичный перечень изъятого во время обысков… Речь идет о пультах от бытовой техники, предметах личной гигиены, обуви и одежде. Такая специфика изъятий может свидетельствовать о подготовке к проведению биологических экспертиз с целью установить принадлежность этих вещей конкретным лицам. И это только одно из возможных измерений этой истории", – пишет издание.

Журналисты предполагают, что вызов в суд бывшего главу Офиса президента может свидетельствовать о попытке следствия установить, принадлежат ли изъятые при обыске в квартире вещи именно Андрею Борисовичу.

Напомним, в конце ноября 2025 года на фоне разоблачения масштабной коррупционной схемы в энергетике и после обысков Национального антикоррупционного бюро Ермак написал заявление об увольнении.

Напомним, подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в энергетической сфере, а также бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака вызвали в Высший антикоррупционный суд. Позже стало известно, что оба проигнорировали это требование суда и не явились в указанное время.

Как сообщалось, Ермака после увольнения из Офиса президента охраняют работники органа специального назначения. Речь идет об Управлении государственной охраны.

