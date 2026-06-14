На Днепропетровщине отправили за решетку администратора канала с повестками

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Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал мужчину виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В январе и июне 2025 года мужчина публиковал в местных чатах телеграмм-каналов фото и адреса, по которым военные ТЦК раздают мужчинам повестки. В одном из этих каналов было более 5 тысяч подписчиков. В публикациях мужчина использовал нецензурную лексику.

На суде мужчина признал свою вину. Он заявил, что не хотел, чтобы людей отправляли на фронт, и якобы не знал, что за подобные действия грозит уголовная ответственность. Известно, что в 2025 году он уже получал условный срок за воровство.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее Черкасский районный суд Черкасской области вынес приговор в уголовном производстве в отношении двух жителей Черкасского района. Пенсионеры распространяли данные о ТЦК.