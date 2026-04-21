Шурмі та його брату обрали запобіжний захід – тримання під вартою

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу Президента Ростиславу Шурмі та його брату Олегу Шурмі

Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними відомства, клопотання про застосування запобіжного заходу подали детективи Національного антикорупційного бюро, його погодив прокурор САП, після чого слідчий суддя ВАКС ухвалив відповідне рішення.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою також визначено щодо Олега Шурми – власника мережі українських та іноземних компаній.

У САП зазначили, що після затримання підозрюваних та їх доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя додатково вирішуватиме питання щодо застосування цього запобіжного заходу.

Сам Ростислав Шурма заявив, що вважає рішення суду "незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалене всупереч базовій правовій процедурі".

"Це рішення не доводить моєї вини. І тим більше воно не означає, що справа стала сильнішою по суті. Насправді стороні обвинувачення був потрібен саме такий процесуальний крок, щоб перейти до наступного етапу – міжнародного розшуку, звернень про моє затримання та подальшої спроби екстрадиції", – заявив він.

Ексчиновник також зазначив, що наразі він і його брат перебувають у Німеччині за адресою, яка, за його словами, відома українським правоохоронним органам, та заявив про готовність співпрацювати зі слідством.

Скандал із "зеленим" тарифом: що відомо

НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними слідства, повідомлено про підозру 9 особам, серед яких – колишній заступник Керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Імені антикорупційні органи не назвали, але за даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.

За даними ЗМІ, сам Шурма відкидає звинувачення та заявляв про готовність співпрацювати зі слідством.

У липні 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з німецькими правоохоронцями провели обшук колишнього заступника голови Офісу Президента.

За даними "Української правди" після обшуків Шурма переїхав в Австрію. Як зазначають журналісти, у Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, тоді як Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".

У лютому 2026 року Ростислава Шурму та його брата Олега оголосили у розшук.