Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: повреждены жилые дома, вспыхнули пожары
В сутки россияне атаковали Днепропетровщину почти 20 раз. Враг использовал беспилотники, артиллерию, авиабомбы
Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.
На Синельниковщине враг ударил по Васильковской и Славянской общин. Повреждены административные здания, а также частные и многоэтажные жилые дома. Произошел пожар на территории фермерского хозяйства.
В Никопольщине под огнем были Никополь, Покровская и Красногригорьевская община. Там повреждены предприятия, административное здание, отделение почты, хозяйственное здание и частный дом.
В Грушевской общине в результате обстрела поврежден магазин.
Напомним, ранее российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска. Враг сбросил на город три управляемых авиабомба.