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14 июня 2026, 09:40

Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: повреждены жилые дома, вспыхнули пожары

14 июня 2026, 09:40
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Фото: ОВА
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В сутки россияне атаковали Днепропетровщину почти 20 раз. Враг использовал беспилотники, артиллерию, авиабомбы

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

На Синельниковщине враг ударил по Васильковской и Славянской общин. Повреждены административные здания, а также частные и многоэтажные жилые дома. Произошел пожар на территории фермерского хозяйства.

В Никопольщине под огнем были Никополь, Покровская и Красногригорьевская община. Там повреждены предприятия, административное здание, отделение почты, хозяйственное здание и частный дом.

В Грушевской общине в результате обстрела поврежден магазин.

Напомним, ранее российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска. Враг сбросил на город три управляемых авиабомба.

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