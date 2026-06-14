Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: повреждены жилые дома, вспыхнули пожары

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Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.



На Синельниковщине враг ударил по Васильковской и Славянской общин. Повреждены административные здания, а также частные и многоэтажные жилые дома. Произошел пожар на территории фермерского хозяйства.



В Никопольщине под огнем были Никополь, Покровская и Красногригорьевская община. Там повреждены предприятия, административное здание, отделение почты, хозяйственное здание и частный дом.



В Грушевской общине в результате обстрела поврежден магазин.

Напомним, ранее российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска. Враг сбросил на город три управляемых авиабомба.