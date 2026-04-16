НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении взятки после принятия горсоветом решения об утверждении детального плана территории в Луцке. Речь идет о должностном лице, который в то время был председателем одной из депутатских фракций в Луцком городском совете

Как выяснили правоохранители, депутат был в сговоре с главой одной из депутатских фракций Волынского облсовета (экснардеп) и главой этой же фракции в Луцком горсовете. Они высказали просьбу пользователю земельного участка в Луцке о взятке в 30 тысяч долларов.

Бывший депутат согласился и передал часть (15 тысяч долларов). Также сообщили о подозрениях еще трем лицам, разоблаченным ранее.

Как пояснили правоохранители, им дополнительно инкриминируют получение взятки от того же лица за положительное голосование депутатами их фракций о предоставлении разрешения на разработку детального плана территории городским советом Луцка и его утверждение. Такой детальный план был необходим личности для возможности организовать строительство 14-ти сблокированных жилых домов в г. Луцке.

По данным СМИ, речь идет о подозрении для "Слуги народа" Романа Бондарчука. Как сообщили журналисты, он якобы действовал в сговоре с председателем фракции "Свобода" Волынского облсовета Анатолием Витивым и председателем этой же фракции в Луцком горсовете Николаем Федиком.

