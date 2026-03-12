Ядро фракции "Слуги народа" сократилось до 120 депутатов – СМИ

Иллюстративное фото: Facebook/Ярослав Железняк

После выборов 2019 года фракция "Слуга народа" завела в Верховную Раду 254 депутата и впервые в истории независимой Украины сформировала монобольшинство

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

Как отмечаеи издание, так называемое "монобольшинство" де-факто давно перестало быть большинством. Сначала, в начале вторжения, депутаты собирались и Рада работала по полной, но постепенно ситуация деградировала. Часть депутатов разъехалась по регионам, кто-то уехал за границу, кого-то выгнали из фракции.

Ранее фракция имела стабильное рабочее ядро на уровне 170-180 человек, но ситуация резко изменилась после начала "Миндичгейта" и конфликта с антикоррупционерами.

По состоянию на 2026 год ядро фракции составляет всего 120-130 человек, и она постепенно утратила способность собирать необходимые для голосования 226 голосов.

Чтобы обеспечить кворум, "Слуга народа" дополняла голоса благодаря депутатам из групп "Доверие" (около 20 человек), "За майбутнє" (10-15 человек), а также депутатам с орбиты олигархов Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ, а также небольшой группе Вадим Столар. Дополнительные голоса иногда давала фракция Юлия Тимошенко в обмен на определенные уступки.

Ситуация еще больше ухудшилась летом 2025 года, когда НАБУ выдвинуло подозрения нардепу Юрию Киселю по поводу зарплат в конвертах. После этого депутаты начали избегать голосований из-за страха перед правоохранительными органами.

Пока зарплаты нардепов подняли, потребность в "конвертах" исчезла, однако голоса фракции продолжают распыляться. По словам одного из собеседников УП, "куча людей говорят: "Я лучше вообще ни за что не буду голосовать, чем потом ко мне придет НАБУ". Ядро во фракции упало до 110-120 депутатов. Как голосовать сложные законы – непонятно".

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий осенью 2024 года уехал в заграничную командировку и не вернулся. Через год Генпрокуратура открыла дело против Куницкого из-за угроз нардепа Гончаренко.

