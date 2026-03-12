12:50  12 марта
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 15:15

Ядро фракции "Слуги народа" сократилось до 120 депутатов – СМИ

12 марта 2026, 15:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Facebook/Ярослав Железняк
Читайте також
українською мовою

После выборов 2019 года фракция "Слуга народа" завела в Верховную Раду 254 депутата и впервые в истории независимой Украины сформировала монобольшинство

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

Как отмечаеи издание, так называемое "монобольшинство" де-факто давно перестало быть большинством. Сначала, в начале вторжения, депутаты собирались и Рада работала по полной, но постепенно ситуация деградировала. Часть депутатов разъехалась по регионам, кто-то уехал за границу, кого-то выгнали из фракции.

Ранее фракция имела стабильное рабочее ядро на уровне 170-180 человек, но ситуация резко изменилась после начала "Миндичгейта" и конфликта с антикоррупционерами.

По состоянию на 2026 год ядро фракции составляет всего 120-130 человек, и она постепенно утратила способность собирать необходимые для голосования 226 голосов.

Чтобы обеспечить кворум, "Слуга народа" дополняла голоса благодаря депутатам из групп "Доверие" (около 20 человек), "За майбутнє" (10-15 человек), а также депутатам с орбиты олигархов Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ, а также небольшой группе Вадим Столар. Дополнительные голоса иногда давала фракция Юлия Тимошенко в обмен на определенные уступки.

Ситуация еще больше ухудшилась летом 2025 года, когда НАБУ выдвинуло подозрения нардепу Юрию Киселю по поводу зарплат в конвертах. После этого депутаты начали избегать голосований из-за страха перед правоохранительными органами.

Пока зарплаты нардепов подняли, потребность в "конвертах" исчезла, однако голоса фракции продолжают распыляться. По словам одного из собеседников УП, "куча людей говорят: "Я лучше вообще ни за что не буду голосовать, чем потом ко мне придет НАБУ". Ядро во фракции упало до 110-120 депутатов. Как голосовать сложные законы – непонятно".

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий осенью 2024 года уехал в заграничную командировку и не вернулся. Через год Генпрокуратура открыла дело против Куницкого из-за угроз нардепа Гончаренко.

Читайте также: Властная система гниет и пропускает все больше ударов – из-за беспомощности и коррумпированности

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Слуга народа фракция депутат голосование ВР скандалы НАБУ антикоррупционные органы Миндичгейт
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Днепре мужчина сжег чужое авто из-за ревности
12 марта 2026, 16:35
В Черновцах задержан работник ТЦК, который за 2000 долларов снимал мужчин с розыска
12 марта 2026, 16:15
В Тернопольской области во время пожара погиб 6-летний мальчик
12 марта 2026, 15:39
Омбудсмен начал проверку Monobank из-за утечки данных клиентки
12 марта 2026, 14:47
На Буковине все жители возле рынка замерли, чтобы почтить павших героев
12 марта 2026, 14:35
"Откаты" на канализации: в Одесской области чиновники требовали от предпринимателя десятки тысяч взяток
12 марта 2026, 14:20
Как уважать личное пространство и быть полезным ветеранам и людям с инвалидностью
12 марта 2026, 14:06
Российские удары по Краматорску: повреждены 49 многоэтажек, 5 административных зданий и 35 авто
12 марта 2026, 13:53
ВСУ поразили вражескую станцию из состава зенитного ракетного комплекса в районе Севастополя
12 марта 2026, 13:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »