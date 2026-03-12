Омбудсмен начал проверку Monobank из-за утечки данных клиентки
Омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил о проверке возможного нарушения закона из-за действий соучредителя Monobank Олега Гороховского, который признал обнародование персональных данных клиентки неправомерным
Об этом Лубинец сообщил на своей странице в Telegram, передает RegioNews.
По его словам, хотя соучредитель Monobank и признал свою неправоту после обнародования персональных данных клиентки. В то же время само признание ошибки не освобождает от ответственности.
"Я отреагировал на ситуацию сразу – открыто производство и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны", – отметил Лубинец.
Он подчеркнул, что персональные данные не могут использоваться в качестве инструмента публичного давления или унижения, а закон один для всех: нарушение не может быть оправдано общественным резонансом или эмоциями.
О результатах проверки и последующих шагах будет поставлено в известность после получения всей необходимой информации от банка и соответствующих органов.
Напомним, 9 марта Олег Гороховский опубликовал в сети фото клиентки банка, сделанное во время видеоверификации. На заднем фоне, по его словам, был российский флаг.
Впоследствии клиентка заявила, что на самом деле на стене был флаг Словении, и раскритиковала публикацию своего фото без согласия.
Вечером 11 марта Гороховский принес извинения за обнародование фото и объяснил свои действия эмоциональной реакцией на российский триколор. Он отметил, что после многих лет войны это знамя вызывает у него сильный гнев, поэтому он отреагировал наспех и без раздумий.