Омбудсмен начал проверку Monobank из-за утечки данных клиентки

Об этом Лубинец сообщил на своей странице в Telegram, передает RegioNews.

По его словам, хотя соучредитель Monobank и признал свою неправоту после обнародования персональных данных клиентки. В то же время само признание ошибки не освобождает от ответственности.

"Я отреагировал на ситуацию сразу – открыто производство и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны", – отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что персональные данные не могут использоваться в качестве инструмента публичного давления или унижения, а закон один для всех: нарушение не может быть оправдано общественным резонансом или эмоциями.

О результатах проверки и последующих шагах будет поставлено в известность после получения всей необходимой информации от банка и соответствующих органов.

Напомним, 9 марта Олег Гороховский опубликовал в сети фото клиентки банка, сделанное во время видеоверификации. На заднем фоне, по его словам, был российский флаг.

Впоследствии клиентка заявила, что на самом деле на стене был флаг Словении, и раскритиковала публикацию своего фото без согласия.

Вечером 11 марта Гороховский принес извинения за обнародование фото и объяснил свои действия эмоциональной реакцией на российский триколор. Он отметил, что после многих лет войны это знамя вызывает у него сильный гнев, поэтому он отреагировал наспех и без раздумий.