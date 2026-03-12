В Черновцах задержан работник ТЦК, который за 2000 долларов снимал мужчин с розыска

фото: 24tv.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из отделов Черновицкого РТЦК и СП. Он предлагал военнообязанным снять их розыск за 2000 долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В начале 2026 года к должностному лицу обратился знакомый, который хотел получить консультацию о законных основаниях снятия с розыска. Зато получил предложение помощи по решению вопроса за вознаграждение. Военный уверял, что может помочь, чтобы конкретных лиц исключили из перечня разыскиваемых.

Позже правоохранители задержали работника ТЦК при получении 4000 долларов США за двух военнообязанных, которым он обещал помочь избежать мобилизации.

За совершенное работнику ТЦК грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

