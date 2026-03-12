12:50  12 марта
12 марта 2026, 16:15

В Черновцах задержан работник ТЦК, который за 2000 долларов снимал мужчин с розыска

12 марта 2026, 16:15
фото: 24tv.ua
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из отделов Черновицкого РТЦК и СП. Он предлагал военнообязанным снять их розыск за 2000 долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В начале 2026 года к должностному лицу обратился знакомый, который хотел получить консультацию о законных основаниях снятия с розыска. Зато получил предложение помощи по решению вопроса за вознаграждение. Военный уверял, что может помочь, чтобы конкретных лиц исключили из перечня разыскиваемых.

Позже правоохранители задержали работника ТЦК при получении 4000 долларов США за двух военнообязанных, которым он обещал помочь избежать мобилизации.

За совершенное работнику ТЦК грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в конце февраля в трагическом ДТП погиб военнослужащий Черновицкого районного ТЦК и СП Олег Иричук. Ему было 48 лет.

