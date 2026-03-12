На Буковине все жители возле рынка замерли, чтобы почтить павших героев

Фото: из открытых источников

В Украине в 9:00 общенациональная минута молчания "Остановись и чествуй". В городке на Буковине все жители на центральной улице остановились, чтобы почтить военных

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Как рассказали активисты, это произошло в Вижнице. На центральной дороге возле рынка, жители общины остановились во время общенациональной минуты молчания "Остановись и почти". В этот момент затихли все разговоры, а мгновение замерло.

Активисты отметили, что в этот момент каждый мысленно обращается к тем, кто уже никогда не вернется домой. Кто отдал свою жизнь за Украину?

"В память присоединились представители районного офиса в Вижнице ОО "Защита Государства", военные 93 ТРО "Боевые гуцулы", 81-й отдельной аэромобильной бригады и неравнодушные жители общины", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно на фронте погиб Николай Дзяк – врач, ученый и легенда днепровской инди-сцены. С началом полномасштабного вторжения в РФ он добровольно пошел на службу ВСУ.