12:50  12 марта
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 14:35

На Буковине все жители возле рынка замерли, чтобы почтить павших героев

12 марта 2026, 14:35
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине в 9:00 общенациональная минута молчания "Остановись и чествуй". В городке на Буковине все жители на центральной улице остановились, чтобы почтить военных

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Как рассказали активисты, это произошло в Вижнице. На центральной дороге возле рынка, жители общины остановились во время общенациональной минуты молчания "Остановись и почти". В этот момент затихли все разговоры, а мгновение замерло.

Активисты отметили, что в этот момент каждый мысленно обращается к тем, кто уже никогда не вернется домой. Кто отдал свою жизнь за Украину?

"В память присоединились представители районного офиса в Вижнице ОО "Защита Государства", военные 93 ТРО "Боевые гуцулы", 81-й отдельной аэромобильной бригады и неравнодушные жители общины", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно на фронте погиб Николай Дзяк – врач, ученый и легенда днепровской инди-сцены. С началом полномасштабного вторжения в РФ он добровольно пошел на службу ВСУ.

В Днепре мужчина сжег чужое авто из-за ревности
12 марта 2026, 16:35
В Черновцах задержан работник ТЦК, который за 2000 долларов снимал мужчин с розыска
12 марта 2026, 16:15
В Тернопольской области во время пожара погиб 6-летний мальчик
12 марта 2026, 15:39
Ядро фракции "Слуги народа" сократилось до 120 депутатов – СМИ
12 марта 2026, 15:15
Омбудсмен начал проверку Monobank из-за утечки данных клиентки
12 марта 2026, 14:47
"Откаты" на канализации: в Одесской области чиновники требовали от предпринимателя десятки тысяч взяток
12 марта 2026, 14:20
Как уважать личное пространство и быть полезным ветеранам и людям с инвалидностью
12 марта 2026, 14:06
Российские удары по Краматорску: повреждены 49 многоэтажек, 5 административных зданий и 35 авто
12 марта 2026, 13:53
ВСУ поразили вражескую станцию из состава зенитного ракетного комплекса в районе Севастополя
12 марта 2026, 13:35
