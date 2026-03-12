12:50  12 марта
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 14:20

"Откаты" на канализации: в Одесской области чиновники требовали от предпринимателя десятки тысяч взяток

12 марта 2026, 14:20
Фото: прокуратура
Прокуроры сообщили о подозрении директору коммунального предприятия и его заместителю в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в заговоре. Стали известны детали схемы

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили деятельность руководителя и заместителя одного из коммунальных предприятий сельского совета в Одесском районе. Как выяснила прокуратура, коммунальное предприятие и ФЛП заключили договор о предоставлении услуг. Предприниматель должен был принимать канализационные стоки из ассенизаторских автомобилей в приемный канализационный колодец КП.

Однако чиновники разработали схему со взятками. Директор предприятия и его заместитель поставили мужу требования: ежемесячно предприниматель должен был подробно отчитываться о своих доходах, а затем из этой суммы платить "откаты". Одну часть перечисляли на счет коммунального предприятия, а другую часть средств чиновники получали наличными.

В феврале предприниматель передал чиновникам 70 тысяч гривен, а в марте – еще 75 тысяч гривен. Оба чиновника получили подозрения. Им избраны меры пресечения - содержание под стражей с залогом.

Напомним, СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США.

09 марта 2026
