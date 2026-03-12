12:50  12 марта
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 15:39

В Тернопольской области во время пожара погиб 6-летний мальчик

12 марта 2026, 15:39
иллюстративное фото: из открытых источников
В Вишневецком обществе Тернопольской области во время пожара погиб 6-летний мальчик. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Пожар произошел 12 марта в селе Бодаки. Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали и ликвидировали пожар.

Во время осмотра дома было обнаружено тело проживавшего там 6-летнего мальчика.

Полицейские устанавливают все происшествия трагедии. По результатам проверки будет предоставлена окончательная правовая квалификация происшествия.

Напомним, внутри февраля в пожаре в Тернопольской области погиб мужчина 1952 года рождения. Несчастный случай произошел в жилом доме одного из сел Почаевского общества.

