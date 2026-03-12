В Тернопольской области во время пожара погиб 6-летний мальчик

иллюстративное фото: из открытых источников

В Вишневецком обществе Тернопольской области во время пожара погиб 6-летний мальчик. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Пожар произошел 12 марта в селе Бодаки. Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали и ликвидировали пожар.

Во время осмотра дома было обнаружено тело проживавшего там 6-летнего мальчика.

Полицейские устанавливают все происшествия трагедии. По результатам проверки будет предоставлена окончательная правовая квалификация происшествия.

