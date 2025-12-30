14:59  30 декабря
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
12:55  30 декабря
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 17:55

Дело о взятках за голосование: суд избирает меру пресечения нардепу от "Слуги народа"

30 декабря 2025, 17:55
Читайте також українською мовою
фото: Центр противодействия коррупции
Читайте також
українською мовою

ВАКС приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения одному из пяти нардепов, которых НАБУ и САП разоблачили по делу о взятках за «нужные» голосования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

К сожалению, детали рассмотрения неизвестны, потому что заседание проходит в закрытом режиме.

Сообщается, что избирают меру пресечения народному депутату от "слуг" Юрию Киселю.

"Прокурор САП попросил закрытое судебное заседание, потому что во время оглашения ходатайства будет раскрываться тайна досудебного расследования", – говорится в сообщении.

Сторона защиты также попросила о закрытии, поскольку будет объявляться медицинская информация.

Напомним, 27 декабря детективы НАБУ совместно с прокурорами САП сообщили о подозрении пяти депутатам от фракции Слуга Народа – Юрию Киселю, Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Михаилу Лабе. Парламентарии подозреваются в систематической взяточничестве за нужные голосования. Они координировали других участников с помощью группы в Whatsapp.

Как сообщалось, в Украине разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

Ранее сообщалось, что в офисе народного депутата Юрия Киселя, прослушивавшего НАБУ, члены партии "Слуги народа" получали конверты с деньгами. Благодаря прослушке были зафиксированы конфиденциальные контакты Киселя с многочисленными чиновниками, чувствительными для Банковой.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
