Дело о взятках за голосование: суд избирает меру пресечения нардепу от "Слуги народа"

фото: Центр противодействия коррупции

ВАКС приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения одному из пяти нардепов, которых НАБУ и САП разоблачили по делу о взятках за «нужные» голосования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

К сожалению, детали рассмотрения неизвестны, потому что заседание проходит в закрытом режиме.

Сообщается, что избирают меру пресечения народному депутату от "слуг" Юрию Киселю.

"Прокурор САП попросил закрытое судебное заседание, потому что во время оглашения ходатайства будет раскрываться тайна досудебного расследования", – говорится в сообщении.

Сторона защиты также попросила о закрытии, поскольку будет объявляться медицинская информация.

Напомним, 27 декабря детективы НАБУ совместно с прокурорами САП сообщили о подозрении пяти депутатам от фракции Слуга Народа – Юрию Киселю, Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко и Михаилу Лабе. Парламентарии подозреваются в систематической взяточничестве за нужные голосования. Они координировали других участников с помощью группы в Whatsapp.

Как сообщалось, в Украине разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

Ранее сообщалось, что в офисе народного депутата Юрия Киселя, прослушивавшего НАБУ, члены партии "Слуги народа" получали конверты с деньгами. Благодаря прослушке были зафиксированы конфиденциальные контакты Киселя с многочисленными чиновниками, чувствительными для Банковой.