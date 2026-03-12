Российские удары по Краматорску: повреждены 49 многоэтажек, 5 административных зданий и 35 авто

Фото: ГСЧС Донбасса

За минувшие сутки в результате российских ударов по Краматорску пострадали 49 многоэтажек, 5 административных и офисных зданий, образовательные учреждения, заведение культуры и 35 легковых автомобилей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что накануне город терроризировали авиабомбы, дроны и артиллерию.

В результате атак возникли пожары: горели разрушенные конструкции жилой 5-этажки, недостроенного здания и офисного сооружения. Несмотря на угрозу повторных ударов, пожарные ликвидировали все возгорания на местах происшествия.

В Дружковке российские войска попали в административное здание, что повлекло за собой пожар. Чрезвычайники локализовали возгорание, однако из-за риска новых обстрелов пришлось временно приостановить тушение.

Напомним, в среду, 11 марта, утром Краматорск подвергся четырем авиаударам. Российские военные применили ФАБ-250. Они нанесли удары по центру города и жилым застройкам. Известно, что ранение получила 66-летняя женщина.