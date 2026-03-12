12:50  12 марта
Трансфер до границы за $14 тысяч: в Ровенской области задержали перевозчика
11:27  12 марта
ОРВИ в Украине: за неделю количество больных уменьшилось на 6,7%
09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 14:06

Как уважать личное пространство и быть полезным ветеранам и людям с инвалидностью

12 марта 2026, 14:06
Иллюстративное фото: из открытых источников
Помощь ветеранам на протезах или людям на колесных колясках часто воспринимается как акт доброты. Однако внезапное появление или незваная помощь может вызвать стресс или даже восприниматься как угроза

Психологиня Хмельницкой областной ячейки ГО "Захист Держави" Лилия Коцюк разъясняет базовые правила этического общения и тактильного взаимодействия.

Говорит, самое распространенное заблуждение – бросаться на помощь без предупреждения. Хватать кресло колесное или брать человека за локоть нарушает личное пространство и может стать триггером флешбека для ветеранов.

Как действовать тактично

  • Предупредите и спросите. Подойдите, установите зрительный контакт и спокойно скажите: "Вам помочь?" или "Могу ли я быть вам полезен?".
  • Уважайте выбор. Если ответ нет, улыбнитесь и идите дальше. Это значит, что человек контролирует ситуацию и желает справиться самостоятельно.
  • Узнайте, как помочь. Если человек согласился, уточните детали: например, "За какую ручку лучше взяться?" Избегайте расспросов о ранении или войне – человек сам расскажет, если захочет.

Три базовых "НЕ"

  • НЕ будьте сверху. Если общаетесь с человеком в колесном кресле, присядьте, чтобы глаза были на одном уровне.
  • НЕ прикасайтесь к оборудованию. Кресло колесное, протез или трость – часть тела человека. Не опирайтесь на них и не берите без разрешения.
  • НЕ проявляйте чрезмерного сожаления. Фразы типа "бедненький" или "о боже, такой молодой" - токсичны. Лучше проявлять уважение.

И помните: инклюзия – это не только пандусы, а наша способность видеть человека, а не его инвалидность или ранение. Обходительность, уважение и открытость ценятся больше, чем любая помощь.

Если вам нужна профессиональная психологическая поддержка, обращайтесь в осередки ГО "Захист Держави": Хмельницкий: ул. Героев Майдана, 42/1.

Напомним, ранее специалисты ГО "Захист Держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.

