У Трампа заявили о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине

В ходе последних переговоров удалось добиться "значительного прогресса" в вопросе прекращения войны в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление специального посланника президента США Стива Виткоффа во время брифинга для печати 29 января.

По словам Виткоффа, украинская сторона сказала ему, что в последнее время был достигнут наибольший прогресс "со времен Женевы". Этот прогресс, добавил он, якобы самый большой, которого удавалось достичь с начала полномасштабной войны.

"Мы считаем, что серьезно продвинулись", – заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина не атаковать Киев в течение недели. Придержится ли российский диктатор обещания – покажет время.