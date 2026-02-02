Трамп зробив ще один крок для завершення війни в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

США домовились із Індією про припинення закупівель нафти у РФ. Це допоможе зупинити війну в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

Американській лідер зазначив, що 2 лютого обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді торгівлю та припинення війни між Україною та РФ.

"Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Трампа заявили про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні. Відповідну заяву зробив дипломат Стів Віткофф.