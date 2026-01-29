Фото: из открытых источников

Суд снял с него электронный браслет, но оставил другие ограничения и определил размер залога.

В частности, мера пресечения продлена еще на два месяца с возможностью внесения залога в размере 7 миллионов гривен. Кроме того, Кудрицкий должен выполнять ряд процессуальных обязательств:

сдать загранпаспорт;

не общаться со свидетелями по делу;

являться в суд по каждому вызову.

Решение суда означает смягчение условий меры пресечения, однако Кудрицкий и дальше будет находиться под процессуальными ограничениями в рамках уголовного производства.

Дело Кудрицкого: что известно

Бывший глава правления "Укрэнерго" подозревается в злоупотреблении служебным положением и незаконном завладении средствами государственной компании. 28 октября его задержали во Львовской области работники ДБР по подозрению в совершении мошенничества, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

29 октября Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев ареста с возможностью внесения залога около 14 миллионов гривен.

30 октября при Кудрицком внесли залог.

