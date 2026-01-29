08:39  29 января
На Житомирщине мусоровоз наехал на пенсионерку – женщина погибла
08:27  29 января
Столкновение авто на Кировоградщине: один человек погиб, другая – травмирована
07:53  29 января
Избили и оставили без присмотра младенца: на Полтавщине родителям сообщено о подозрении
UA | RU
UA | RU
29 января 2026, 07:34

Суд смягчил меру пресечения экс-руководителю "Укренерго" Кудрицкому

29 января 2026, 07:34
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения для бывшего руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого

Об этом сообщает "Суспильне", передает RegioNews.

Суд снял с него электронный браслет, но оставил другие ограничения и определил размер залога.

В частности, мера пресечения продлена еще на два месяца с возможностью внесения залога в размере 7 миллионов гривен. Кроме того, Кудрицкий должен выполнять ряд процессуальных обязательств:

  • сдать загранпаспорт;

  • не общаться со свидетелями по делу;

  • являться в суд по каждому вызову.

Решение суда означает смягчение условий меры пресечения, однако Кудрицкий и дальше будет находиться под процессуальными ограничениями в рамках уголовного производства.

Дело Кудрицкого: что известно

Бывший глава правления "Укрэнерго" подозревается в злоупотреблении служебным положением и незаконном завладении средствами государственной компании. 28 октября его задержали во Львовской области работники ДБР по подозрению в совершении мошенничества, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

29 октября Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев ареста с возможностью внесения залога около 14 миллионов гривен.

30 октября при Кудрицком внесли залог.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд залог электронный билет Укрэнерго мера пресечения Кудрицкий Владимир Дмитриевич
Экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко отменили многотысячный штраф
26 января 2026, 17:35
Эксклава ГПСУ, получавший взятки за контрабанду сигарет, может выйти из-под стражи под залог
23 января 2026, 23:05
За Юлию Тимошенко внесли залог – ВАКС
23 января 2026, 16:45
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом
29 января 2026, 10:03
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
29 января 2026, 09:57
Оккупанты ударили по центру Херсона: в ГВА показали последствия
29 января 2026, 09:50
Сотрудница Верховной Рады купила 27-м земельный участок на Харьковщине
29 января 2026, 09:41
В Одессе увеличилось количество погибших в результате российской атаки 27 января
29 января 2026, 09:29
Пьяный киевлянин напал на 76-летнюю консьержку – полиция задержала хулигана
29 января 2026, 09:16
В Одессе в результате ночной атаки возник пожар на промышленном объекте
29 января 2026, 09:10
На Тернопольщине юрист продавал "командировку" за границу через оборонное предприятие за $15 тысяч
29 января 2026, 09:01
В Харьковской области в результате обстрелов погиб 47-летний мужчина
29 января 2026, 08:56
РФ ночью запустила по Украине 105 беспилотников: ПВО обезвредила 84 БпЛА
29 января 2026, 08:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
Все блоги »