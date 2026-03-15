В Украине ускорят ремонт дорог

Правительство объявило о развертывании дорожных ремонтных работ по всей стране. Их планируют ускорить до 150 тысяч м² в день

Как передает RegioNews, об этом сообщили премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По данным Кабмина, с начала года ликвидировано более 518 тысяч м² повреждений. В настоящее время темпы дорожных работ составляют до 60 тысяч м² в сутки.

"Поставила задачу Минразвития повысить темпы выполнения дорожных работ до 150 тысяч до конца марта. Это позволит существенно ускорить ликвидацию повреждений после зимы", – отметила Свириденко.

Ранее в Кабмине заявили, что дороги в Украине отремонтируют, как только позволят погодные условия. Прежде всего, будут восстанавливать стратегически важные маршруты, обеспечивающие логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.