15 марта 2026, 15:05

В Украине ускорят ремонт дорог

иллюстративное фото: из открытых источников
Правительство объявило о развертывании дорожных ремонтных работ по всей стране. Их планируют ускорить до 150 тысяч м² в день

Как передает RegioNews, об этом сообщили премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По данным Кабмина, с начала года ликвидировано более 518 тысяч м² повреждений. В настоящее время темпы дорожных работ составляют до 60 тысяч м² в сутки.

"Поставила задачу Минразвития повысить темпы выполнения дорожных работ до 150 тысяч до конца марта. Это позволит существенно ускорить ликвидацию повреждений после зимы", – отметила Свириденко.

Ранее в Кабмине заявили, что дороги в Украине отремонтируют, как только позволят погодные условия. Прежде всего, будут восстанавливать стратегически важные маршруты, обеспечивающие логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.

Кабмин дороги экономика ремонт дорог Свириденко Юлия Анатольевна
Трассу Киев-Одесса уже начали ремонтировать
15 марта 2026, 10:59
Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело
13 марта 2026, 00:50
Рынок земли: в Украине продали уже более миллиона гектаров
09 марта 2026, 23:55
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Умер известный украинский художник
15 марта 2026, 15:59
Российский дрон убил двух медиков в Харьковской области
15 марта 2026, 15:31
Зеленский является аналогом Орбана
15 марта 2026, 14:44
У блокпоста на Черниговщине взорвался вражеский дрон, пострадали военные
15 марта 2026, 14:12
В Днепре избили и пытались похитить судью
15 марта 2026, 13:42
Бойцы ГПСУ показали, как уничтожают россиян на Курском и Северо-Слобожанском направлениях
15 марта 2026, 13:29
За сутки украинские пограничники уничтожили 78 вражеских БПЛА
15 марта 2026, 13:06
На Львовщине с почестями "похоронили" военного, оказавшегося живым
15 марта 2026, 12:35
Армия РФ значительно активизировалась на Запорожском направлении
15 марта 2026, 11:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
