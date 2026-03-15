15:31  15 марта
Российский дрон убил двух медиков в Харьковской области
13:42  15 марта
В Днепре избили и пытались похитить судью
09:21  15 марта
В Одессе работник ТЦК случайно ударил коллегу шокером
15 марта 2026, 19:43

Графики отключений на 16 марта: когда будем без света в понедельник

15 марта 2026, 19:43
иллюстративное фото: из открытых источников
В понедельник, 16 марта, во всех регионах Украины с 17.00 до 22.00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения РФ около 6 тысяч раз атаковала энергосистему Украины. В результате атак был нанесен миллиардный ущерб.

В Украине ускорят ремонт дорог
15 марта 2026, 15:05
Укрэнерго изменяет графики отключений света из-за массированных обстрелов
14 марта 2026, 11:15
Враг атаковал энергетику: есть обесточивание в шести областях
13 марта 2026, 11:09
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
