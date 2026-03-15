Графики отключений на 16 марта: когда будем без света в понедельник

В понедельник, 16 марта, во всех регионах Украины с 17.00 до 22.00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения РФ около 6 тысяч раз атаковала энергосистему Украины. В результате атак был нанесен миллиардный ущерб.