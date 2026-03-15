У блокпоста на Черниговщине взорвался вражеский дрон, пострадали военные

В Черниговской области недалеко от блокпоста взорвался российский дрон. В результате взрыва ранения получили двое военнослужащих

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.

"В близлежащей общине БпЛА взорвался вблизи блокпоста. В результате взрыва двое военнослужащих получили ранения. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Черниговской области уничтожили боевую часть вражеского беспилотника. Российский беспилотник упал на открытой местности – его боевая часть не сдетонировала.