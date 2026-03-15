Российский дрон убил двух медиков в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Вблизи с. Красная Волна Великобурлукской общины погибли 27-летний и 56-летний мужчины, получил ранения 54-летний мужчина – все работники бригады экстренной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки вражеские удары получил 21 населенный пункт Харьковской области.

Напомним, под Купянском в Харьковской области погиб единственный сын генерала СБУ. Речь идет о Никите Доценко, которому было 24 года.