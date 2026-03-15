Российский дрон убил двух медиков в Харьковской области
Вблизи населенного пункта Красная Волна погибли 27- и 56-летний мужчины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
"Вблизи с. Красная Волна Великобурлукской общины погибли 27-летний и 56-летний мужчины, получил ранения 54-летний мужчина – все работники бригады экстренной медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Всего за прошедшие сутки вражеские удары получил 21 населенный пункт Харьковской области.
Напомним, под Купянском в Харьковской области погиб единственный сын генерала СБУ. Речь идет о Никите Доценко, которому было 24 года.
14 марта 2026, 15:40Россияне атаковали Харьковщину: среди раненых ребенок
14 марта 2026, 13:20Россияне атаковали рейсовый автобус в Харьковской области: погиб водитель
13 марта 2026, 12:37
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Умер известный украинский художник
15 марта 2026, 15:59В Украине ускорят ремонт дорог
15 марта 2026, 15:05Зеленский является аналогом Орбана
15 марта 2026, 14:44У блокпоста на Черниговщине взорвался вражеский дрон, пострадали военные
15 марта 2026, 14:12В Днепре избили и пытались похитить судью
15 марта 2026, 13:42Бойцы ГПСУ показали, как уничтожают россиян на Курском и Северо-Слобожанском направлениях
15 марта 2026, 13:29За сутки украинские пограничники уничтожили 78 вражеских БПЛА
15 марта 2026, 13:06На Львовщине с почестями "похоронили" военного, оказавшегося живым
15 марта 2026, 12:35Армия РФ значительно активизировалась на Запорожском направлении
15 марта 2026, 11:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
