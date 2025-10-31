Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело

Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса

Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса

Фото: Volodymyr Kudrytskyi/Facebook

На четвертый год полномасштабной российско-украинской войны граждане Украины наконец-то заметили проблемы с коррупцией. Да еще как заметили! Сентябрьский прессрелиз Киевского международного института социологии прямо отметил: 71% украинцев уверены, что с 24 февраля 2022 года уровень коррупции в стране увеличился. Об уменьшении (что было бы логично в условиях действительно экзистенциальной войны Украины за собственное существование) заявили только 5%.

Власти, построенные на рейтингах, социологической популярности и цифровых показателях, не могли не отреагировать на такие критически низкие для себя показатели. Вот только реакция, судя по той истории, которая произошла в конце октября в столице, получилась довольно странная.

"Заборы Кудрицкого"

В Киеве сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Его оперативно доставили в суд, избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей, и он уже даже успел выйти под залог размером 13,7 миллиона гривен. Интересно, что именно такая сумма фигурирует в том деле, которое и привело Кудрицкого в суд… или ГБР вместе с теми, кто на них нажал, к позору. Здесь уже, как говорится, время рассудит.

Что же это за такое дело, которое вызвало у одних желание осудить бывшего руководителя стратегически важного предприятия, а другие сразу стали говорить о политически мотивированном преследовании? Это был 2018 год, то есть еще времена "предшественников" (что, между прочим, некоторые аналитики, в основном прооппозиционные, вполне серьезно называют главным мотивом Банковой, которая, по их словам, и стоит за атакой ГБР на Кудрицкого). Компания "Укрэнерго" по итогам тендеров заключила с частной компанией соглашение о реконструкции внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем. Проще говоря, требовалось сделать заборы на общую сумму 68 миллионов гривен.

Владимир Кудрицкий в Печерском районном суде, Киев, 29 октября 2025 года. Фото: Суспільне

Впрочем, эти деньги победители тендера не получили. Все ограничилось авансовыми 13,7 млн грн, а заборов так никто и не увидел. Казалось бы факт преступления очевиден, но, как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, в этой истории была еще банковская гарантия на эти деньги, предоставленная банком "Конкорд". И "Укрэнерго" свои деньги в итоге вернуло именно благодаря этой гарантии. Так что, подчеркнул Железняк, здесь, скорее, нужно было разбираться с работниками банка, замешанными в эту схему…

Реакция в Украине и вне ее

Что же там произошло, мы, возможно, узнаем в суде, если до него так или иначе дойдет. Потому что в этом есть серьезные сомнения. И не только из-за реакции двух реальных оппозиционных нынешней власти партий – "Европейской солидарности" и "Голоса". Хотя – и из-за этой реакции тоже.

Конечно, главные – по крайней мере, на уровне самооценки и, учитывая персону лидера партии, – оппозиционеры "ЕС" акцентировали все внимание на действиях власти. Сопредседатель парламентской фракции этой политсилы Ирина Геращенко не подбирала слов, комментируя историю с Кудрицким: "ГБР – не правоохранительный орган, а политическая дубина власти и должна быть немедленно реформирована, иначе Украина никогда не станет членом ЕС. Двойные стандарты – своих власти отмазывают от ответственности, а всех остальных – прессуют и терроризируют. Это автократия, отвлечение внимания от собственных провалов и безответственность".

Вот в комментарии представительницы "Голоса" Инны Совсун есть не только критика власти, но и некоторые важные информационные моменты: "Это выглядит даже хуже, чем я думала вчера, когда ехала на суд, и для меня, и для всех, кто там присутствовал, а хуже всего – для международных партнеров. Мне пишут коллеги из разных парламентов, эксперты – все шокированы тем, что они наблюдают, потому что для них это политическое преследование". Как видим, здесь уже говорится, что история с арестом Кудрицкого вышла за пределы собственно украинского информационного поля.

Характерны пассажи и в совместном заявлении по этому вопросу аналитических центров консорциума RRR4U, того самого, который продвигает тему экономического и инфраструктурного восстановления Украины (так что, так или иначе сотрудничает с западными донорами Украины). К примеру, такой: "Использование уголовных дел как инструмента давления подрывает доверие международных партнеров, тормозит евроинтеграцию и демотивирует специалистов работать на госслужбе". Или такое, что напрямую якобы не касается дела Кудрицкого, но затрагивает более масштабную тему: "Для усиления устойчивости правовой системы и международного доверия, мы подчеркиваем неотложность принятия ключевых законопроектов, направленных на эффективное реформирование судебной системы и системы правоохранительных органов".

Получит ли Банковая клеймо "работы на Россию"

Словом, реакция как оппозиции, так и определенных институтов, которые могут и наступить на финансовые потоки, благодаря которым Украина до сих пор существует как независимое государство и продолжает бороться с российским врагом, ожидаемо уместилась в диапазон между "негативным" и "резко негативным". Учитывая, что Кудрицкого считают связанным с таким бизнесменом как Томаш Фиала, реакции будут еще и еще.

Поэтому Банковой стоит в этой ситуации изрядно подумать. Потому что так можно докатиться до совершенно неприятных упреков в свой адрес. Скажем, та же Геращенко в своем комментарии по делу экс-главы "Укрэнерго" упомянула следующую историю: "В начале вторжения, когда 90% жителей Банковой и К[абинета]М[инистов] бежали на Западную Украину, Кудрицкий отсоединил украинскую энергосистему от российской и присоединил к европейской энергосети и помог нашей энергосистеме удержаться".

А тут, простите, можно нарваться на обвинения в работе на врага. Мол, Кудрицкий спас энергосистему Украины в самый критический момент, и теперь "зеленая" власть, которая до последнего заявляла, что войны не будет, ему мстит. Между тем, подобные намеки и даже прямые обвинения уже полетели страницами оппозиционно настроенных блоггеров и имеют все шансы собрать неплохую по количеству аудиторию.

Это уже не говоря о том, что и само это дело "заборов Кудрицкого" выглядит откровенно и безнадежно притянутым за уши. Так что не можем исключать, что все завершится примерно как с попыткой власти подчинить себе САП и НАБУ. Только в этой истории все гораздо проще – дело можно даже не доводить до суда, заболтать его и забыть, спрятав на всякий случай в загашнике.

Как, скажем, произошло с делом Погребисского-Волошина, один из фигурантов которого в последние годы воюет, получил контузии, побывал во вражеском окружении, а другой (сами догадайтесь, кто) бежал в подроссийскую Беларусь и не просто в носу имел Украину, но и ведет открыто антиукраинскую деятельность как и положено представителю ОПЗЖ.

Да, история с Кудрицким действительно может завершиться без осуждения главы "Укрэнерго" и излишнего напряжения как в Украине, так и в отношениях с западными донорами. Но, скажите на милость, где здесь борьба с коррупцией, евроинтеграция (которую никто не отменял) и вообще окончание эпохи бедности?