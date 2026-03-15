Умер известный украинский художник

В Ивано-Франковске в возрасте 66 лет скончался краевед и художник Андрей Шабунин

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщила Крепостная галерея "Бастион" в Ивано-Франковске.

"Мы с большой грустью узнали об уходе в вечность известного художника и краеведа Андрея Шабунина. Именно он создал изображение древнего герба города Станиславова, которое украшает нашу галерею и стало одной из самых популярных локаций для фотосессий", – говорится в сообщении.

Андрей Шабунин – заслуженный художник Украины, живописец и график, участник многочисленных отечественных и международных выставок в Канаде, Польше, Италии, Испании, США и Великобритании.

Напомним, в возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент Семен Глузман. Его не стало 16 февраля 2026 года.