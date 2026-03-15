В Днепре избили и пытались похитить судью
Неизвестные в балаклавах напали на судью Индустриального районного суда Днепра. Это произошло вечером 13 марта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".
Как отмечается, неизвестные автомобили без государственных номерных знаков напали на судью у подъезда ее дома.
Женщину ударили по голове, применили перечный баллончик и пытались силой затащить в авто. Также пострадал мужчина потерпевшей, который помешал похищению.
Судья с тяжелой травмой головы находится в больнице.
Напомним, в Днепре подростки напали на 45-летнего военного. Инцидент произошел в конце февраля 2026 года.
На Днепропетровщине военный СОЧ бегал с топором и пугал соседейВсе новости »
12 марта 2026, 16:35
13 марта 2026
09 марта 2026
03 марта 2026
02 марта 2026
15 марта 2026, 11:42
07 августа 2025
06 августа 2025
05 августа 2025
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все блоги »