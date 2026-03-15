В Днепре избили и пытались похитить судью

Неизвестные в балаклавах напали на судью Индустриального районного суда Днепра. Это произошло вечером 13 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечается, неизвестные автомобили без государственных номерных знаков напали на судью у подъезда ее дома.

Женщину ударили по голове, применили перечный баллончик и пытались силой затащить в авто. Также пострадал мужчина потерпевшей, который помешал похищению.

Судья с тяжелой травмой головы находится в больнице.

