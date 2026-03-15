15 марта 2026, 13:42

В Днепре избили и пытались похитить судью

иллюстративное фото: из открытых источников
Неизвестные в балаклавах напали на судью Индустриального районного суда Днепра. Это произошло вечером 13 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечается, неизвестные автомобили без государственных номерных знаков напали на судью у подъезда ее дома.

Женщину ударили по голове, применили перечный баллончик и пытались силой затащить в авто. Также пострадал мужчина потерпевшей, который помешал похищению.

Судья с тяжелой травмой головы находится в больнице.

Напомним, в Днепре подростки напали на 45-летнего военного. Инцидент произошел в конце февраля 2026 года.

На Днепропетровщине военный СОЧ бегал с топором и пугал соседей
13 марта 2026, 21:45
На Днепропетровщине из ледяной воды вытащили мужчину и его спасителя
13 марта 2026, 09:56
В Днепре мужчина сжег чужое авто из-за ревности
12 марта 2026, 16:35
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Умер известный украинский художник
15 марта 2026, 15:59
Российский дрон убил двух медиков в Харьковской области
15 марта 2026, 15:31
В Украине ускорят ремонт дорог
15 марта 2026, 15:05
Зеленский является аналогом Орбана
15 марта 2026, 14:44
У блокпоста на Черниговщине взорвался вражеский дрон, пострадали военные
15 марта 2026, 14:12
Бойцы ГПСУ показали, как уничтожают россиян на Курском и Северо-Слобожанском направлениях
15 марта 2026, 13:29
За сутки украинские пограничники уничтожили 78 вражеских БПЛА
15 марта 2026, 13:06
На Львовщине с почестями "похоронили" военного, оказавшегося живым
15 марта 2026, 12:35
Армия РФ значительно активизировалась на Запорожском направлении
15 марта 2026, 11:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
