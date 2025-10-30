Эксглава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО под залог 14 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, при бывшем председателе правления "Укрэнерго" Владимире Кудрицком, обвиняемом в мошенничестве в особо крупных размерах, внесли залог в размере 13,7 млн гривен.

Напомним, на днях Государственное бюро расследований задержало на Львовщине бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и средствах, полученных преступным путем. По данным следствия, он мог завладеть средствами государственной компании в ходе тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.