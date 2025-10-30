Эксглава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО под залог 14 млн грн
Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, арестованный 29 октября, уже вышел из СИЗО
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, при бывшем председателе правления "Укрэнерго" Владимире Кудрицком, обвиняемом в мошенничестве в особо крупных размерах, внесли залог в размере 13,7 млн гривен.
Напомним, на днях Государственное бюро расследований задержало на Львовщине бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и средствах, полученных преступным путем. По данным следствия, он мог завладеть средствами государственной компании в ходе тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.
