15 марта 2026, 17:20

Под Киевом горел "Эпицентр", спасатели эвакуировали 100 человек

фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области
В Борисполе 15 марта произошел пожар в гипермаркете "Эпицентр". На место происшествия были направлены пожарные нескольких частей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Как отмечается, на открытой строительной площадке возник пожар строительных материалов на стеллажах, расположенных вплотную к зданию торгового центра.

Также возникло задымление в самом здании и необходима эвакуация посетителей и персонала заведения.

"Пожар ликвидирован в 11:56. На пожаре от ГСЧС работало 30 человек личного состава и 8 единиц техники, от местной пожарной охраны было задействовано 5 человек и 3 единицы техники", – говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось, в Киевской области из-за курения в постели погиб мужчина. Несчастный случай произошел 13 марта в Белой Церкви.

пожар ГСЧС Борисполь Киевская область Эпицентр фото
Россияне атаковали Киевщину: четыре человека погибли
14 марта 2026, 10:20
Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка "влетела" в грузовик
14 марта 2026, 09:45
В Киевской области мужчина заказал убийство тещи ради имущества
13 марта 2026, 19:25
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Выросло количество погибших и раненых в результате обстрела Запорожья 14 марта
15 марта 2026, 16:54
В Ровенской области в результате ДТП погибли супруги
15 марта 2026, 16:35
Умер известный украинский художник
15 марта 2026, 15:59
Российский дрон убил двух медиков в Харьковской области
15 марта 2026, 15:31
В Украине ускорят ремонт дорог
15 марта 2026, 15:05
Зеленский является аналогом Орбана
15 марта 2026, 14:44
У блокпоста на Черниговщине взорвался вражеский дрон, пострадали военные
15 марта 2026, 14:12
В Днепре избили и пытались похитить судью
15 марта 2026, 13:42
Бойцы ГПСУ показали, как уничтожают россиян на Курском и Северо-Слобожанском направлениях
15 марта 2026, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
