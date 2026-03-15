Под Киевом горел "Эпицентр", спасатели эвакуировали 100 человек

В Борисполе 15 марта произошел пожар в гипермаркете "Эпицентр". На место происшествия были направлены пожарные нескольких частей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Как отмечается, на открытой строительной площадке возник пожар строительных материалов на стеллажах, расположенных вплотную к зданию торгового центра.

Также возникло задымление в самом здании и необходима эвакуация посетителей и персонала заведения.

"Пожар ликвидирован в 11:56. На пожаре от ГСЧС работало 30 человек личного состава и 8 единиц техники, от местной пожарной охраны было задействовано 5 человек и 3 единицы техники", – говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

