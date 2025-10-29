16:15  29 октября
29 октября 2025, 19:12

Суд арестовал эксруководителя "Укрэнерго" Кудрицкого

29 октября 2025, 19:12
иллюстративное фото: из открытых источников
Бывшему главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога

Как передает RegioNews, решение вынес Печерский райсуд Киева.

Отмечается, что экскеровщику "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 13,7 миллиона гривен.

Он будет содержаться под стражей до 26 декабря 2025 года.

Ранее издание "Украинская правда" писало, что Государственное бюро расследований задержало на Львовщине бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого и готовит ему сообщение о подозрении. По данным источников, Кудрицкому инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем.

